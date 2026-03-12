VIDEO - Gasperini difende Pellegrini: "Lasciatelo stare, mi chiedete sempre di lui. A volte gioca meglio e altre meno bene come tutti..."

Il derby italiano tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, termina con il risultato di 1-1. Bernardeschi sblocca la gara al Dall'Ara al 50' e al 71' Pellegrini realizza la rete del definitivo pareggio con una zampata a porta vuota: si deciderà tutto nel match di ritorno che andrà in scena tra una settimana allo Stadio Olimpico. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa e tra i vari temi trattati ha difeso proprio Lorenzo Pellegrini: "Non può funzionare così. Oggi ha segnato allora grande Pellegrini, a Genova non segna disastro Pellegrini... Poi sempre Pellegrini, Pellegrini... Non c'è un'intervista in cui non mi chiedete di lui. Povero ragazzo, ma lasciatelo stare: gioca bene e altre partite meno bene come tutti quanti".

