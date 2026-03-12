Bologna-Roma, GASPERINI: "Risultato giusto ma all'Olimpico sarà una gara diversa. Non abbiamo voluto rischiare Koné, Soulé torna dopo la sosta" (FOTO e VIDEO)

Il derby italiano tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, termina con il risultato di 1-1. Bernardeschi sblocca la gara al Dall'Ara al 50' e al 71' Pellegrini realizza la rete del definitivo pareggio con una zampata a porta vuota: si deciderà tutto nel match di ritorno che andrà in scena tra una settimana allo Stadio Olimpico. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso.

GASPERINI A SKY SPORT

L’ingresso di Pellegrini ha dato una scossa...

“Partita che si era messa sulla fisicità, come a Genova, su queste palle lunghe non sempre riuscivamo ad avere la meglio. Poi abbiamo fatto meglio, ma nonostante questo anche il primo tempo abbiamo creato. Eravamo un pochino sotto rispetto a loro, l’ambiente caldo ha condizionato”.

La posizione di Bernardeschi vi ha infastidito?

“No, lui gioca sempre in quella zona e ha fatto ottime cose. Il Bologna ha giocatori forti, il risultato è giusto e anche noi abbiamo avuto parecchie situazioni”.

Il gol subito?

“Le seconde palle ormai sono determinanti, la pressione alta ti costringe a giocare la palla lunga. O hai un livello tecnico importante o si finisce a giocare a rugby. Credo sia una cosa di stagione, appena cambieranno i climi, come succede nel finale di partita, si comincia a giocare un calcio più palleggiato”.

Servono giocatori strutturati davanti?

“Indubbiamente, è evidente che l’aspetto tecnico diventa molto più difficile, si lavora molto sulla struttura. Noi abbiamo una squadra giovane, quindi qualche deficit di forza lo concediamo. Nei 90 minuti siamo venuti fuori bene. A Roma sarà una partita decisiva e tutte e due le squadre possono offrire una partita diversa”.

Che Roma vuole vedere al ritorno?

“Il coraggio non è mancato, abbiamo creato 4-5 situazioni, c’è anche un avversario di valore di mezzo. La prestazione non la considero negativa, abbiamo avuto difficoltà ma anche il fattore campo era difficile. Probabilmente non sarà possibile questo comportamento all’Olimpico, su quello dobbiamo costruire situazioni sotto l’aspetto tecnico”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Si ricorda che a inizio stagione spesso si diceva che la Roma non aveva la capacità di reagire dopo gli svantaggi? Quest'aspetto sta capitando più spesso, ma la squadra vede che migliora da questa prospettiva?

"La squadra è sempre stata molto positiva, non ha mai avuto un deficit caratteriale. Ora ha solo qualche cartuccia in più per recuperare anche quando va in svantaggio, una cosa che nel girone d'andata non ci era mai riuscita. Non c'è mai stato un problema caratteriale".

La difesa subisce qualche gol di troppo?

"Sì, è una questione anche di forza e adattamento. In questo momento abbiamo fuori Hermoso e Mancini, è chiaro che sono giocatori che in questo tipo di partita, con molta fisicità e gioco sulle palle lunghe, sui contrasti, hanno una maturità fisica superiore. Anche se Ghilardi ha fatto un'ottima partita, Celik ha giocato da difensore anche se fa meglio sulla fascia. Siamo un po' contati da tante settimane, contando anche le squalifiche e a Como avremo fuori Ndicka. Per la partita di ritorno, se non succede niente, siamo tutti".

Quanto è contata oggi l'assenza dei tifosi?

"Si sentivano i nostri, eh! Quando abbiamo fatto gol sono usciti da tutte le parti, anche in tribuna alle mie spalle ho sentito una bella ovazione. Lo stadio oggi ha condizionato molto in positivo il Bologna, ma giovedì sarà così per noi. Quella di oggi è stata una partita in cui è stato concesso molto, questo ha sicuramente avvantaggiato in diverse situazioni il Bologna che è stato bravo a sfruttare questo. Al ritorno sarà difficile che passi tutto ciò che è passato stasera".

Lei sta provando a trovare partner d'attacco per Malen... E le condizioni di Koné e Soulé?

"Chiaramente per Zaragoza questa partita non è il massimo, grande aggressività, palle lunghe e gioco sulle seconde palle, non è un calcio che può favorire le sue caratteristiche. Però la stagione è lunga, quando diminuisce il gioco aereo e si gioca di più, può diventare sicuramente più utile. Bene Robinio, è entrato molto bene e con fisicità, in questa partita è stato più positivo. Su Soulé è difficile fare previsioni, realisticamente si vedrà dopo la sosta. Il rientro può avvenire anche prima ma non gioca da tante settimane, è difficile… Koné? Ha avuto un fastidio e ci mette sempre un po' di più a recuperare partite tirate come quella di Genova ad esempio. Era abbastanza rischioso anche se non si tratta di un guaio muscolare, ma abbiamo preferito così in vista di Como e del ritorno".

Il momento di tensione prima della convalida del gol di Pellegrini?

"Non so quale potesse essere il motivo per togliere il gol e non ho capito neanche l'arbitro che voleva fare un annuncio, visto che quando fai l'annuncio il gol poi lo togli. Non so in base a cosa, abbiamo visto subito il monitor ed era veramente difficile togliere un gol del genere".

Dopo l'errore di Genova e la settimana difficile, oggi un gol per Pellegrini. Un giudizio sulla sua prestazione?

"Non può funzionare così. Oggi ha segnato allora grande Pellegrini, a Genova non segna disastro Pellegrini... Poi sempre Pellegrini, Pellegrini... Non c'è un'intervista in cui non mi chiedete di lui. Povero ragazzo, ma lasciatelo stare: gioca bene e altre partite meno bene come tutti quanti".

Da quando El Aynaoui è tornato dalla Coppa d'Africa sembra che giochi con una marcia in meno...

"La Coppa d'Africa fa spesso questi guai, poi però giocando si riprende. Non è il primo giocatore, anzi è una casistica altissima quindi bisogna stare attenti a prendere giocatori che giocano in Coppa d'Africa perché poi ti ritrovi in difficoltà. Non è il Neil che abbiamo lasciato quando è andato in Coppa, ma è un ragazzo ottimo e di gran serietà. Dobbiamo avere pazienza e saprà tornare ai livelli migliori".







GASPERINI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

”Primi due tempi giocati, adesso giocheremo in casa tra una settimana, si parte da questo pareggio. Per come è andata la partita credo che abbiamo fatto una buona gara".

Quali sono le cose che le sono piaciute di più?

"Partita difficile, molti falli lasciati correre, alcuni giusti, alcuni no, una partita che difficilmente si gioca nel campionato di Serie A. Abbiamo sofferto un po', poi ci siamo adattati abbastanza bene, creando diverse occasioni da gol. A Roma sarà una partita decisiva".





