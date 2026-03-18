Roma-Bologna, i convocati di Italiano: c'è Moro. Assente l'infortunato Skorupski (FOTO)

Domani alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dall'1-1 dell'andata firmato da Federico Bernardeschi e Lorenzo Pellegrini. Alla vigilia della sfida l'allenatore rossoblù Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati e nell'elenco figura Nikola Moro, il quale è regolarmente recuperato dopo il problema fisico accusato contro il Sassuolo. L'unico assente è l'infortunato Lukasz Skorupski.
L'elenco dei convocati
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Joao Mario, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Orsolini, Rowe, Dallinga, Castro, Odgaard, Dominguez, Cambiaghi.
L'elenco dei rossoblù presenti per #RomaBologna ??#UEL #WeAreOne pic.twitter.com/yRyjt9jhzy
— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) March 18, 2026