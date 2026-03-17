Bologna, Skorupski salta la Roma: lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro, out anche per la sfida di campionato. Moro in gruppo

Arriva una buona e una cattiva notizia per il Bologna di Vincenzo Italiano. Lukasz Skorupski, infortunatosi durante il match contro il Sassuolo, ha rimediato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro e sarà costretto a saltare il derby italiano con la Roma, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Il portiere dovrà rimanere ai box per 6/8 settimane e salterà anche la sfida di campionato contro i giallorossi (si giocherà il weekend del 26 aprile). Regolarmente in gruppo, invece, Nikola Moro, uscito per un problema muscolare nel corso della partita con il Sassuolo: il centrocampista però sarà a disposizione in vista di Roma-Bologna.

Ecco il report: "I rossoblù hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista di Roma-Bologna di Europa League: palestra e corsa sul campo per i più impiegati contro il Sassuolo, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri. Nikola Moro ha lavorato regolarmente con i compagni. Gli esami cui è stato sottoposto Lukasz Skorupski hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro; il giocatore ha già iniziato il percorso terapeutico e i tempi di recupero si stimano fra le 6 e le 8 settimane. Lorenzo De Silvestri sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore".

(bolognafc.it)