Gasperini: "Soulé? Difficile torni prima della sosta"

Il derby italiano tra Bologna e Roma, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, termina con il risultato di 1-1. Bernardeschi sblocca la gara al Dall'Ara al 50' e al 71' Pellegrini realizza la rete del definitivo pareggio con una zampata a porta vuota: si deciderà tutto nel match di ritorno che andrà in scena tra una settimana allo Stadio Olimpico. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle condizioni di Matias Soulé, assente da tempo a causa della pubalgia: "Su Soulé è difficile fare previsioni, realisticamente si vedrà dopo la sosta. Il rientro può avvenire anche prima ma non gioca da tante settimane, è difficile…".