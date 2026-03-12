Clicky

Bologna-Roma: solo tribuna per Koné. Nel riscaldamento torello con il resto dei compagni (FOTO E VIDEO)

12/03/2026 alle 18:12.
Niente da fare: Gasperini non potrà contare su Manu Koné, neanche a gara in corso. Il centrocampista francese non andrà neanche in panchina e guarderà il match direttamente dalla tribuna.


Il francese svolge il torello con il resto dei compagni.