Sorteggio Europa League: Bologna contro il Brann. Dinamo Zagabria con il Genk

Dopo i sorteggi di Champions, tocca all'Europa League. Sorteggio che non vedrà coinvolta la Roma, già qualificata agli ottavi di finale. La Roma, accoppiata con il Friburgo, potrebbe quindi affrontare una tra Gent, Bologna, Dinamo Zagabria o Brann.
GLI ACCOPPIAMENTI DEI PLAYOFF
23) Dinamo Zagabria vs (9) Genk
(24) Brann vs (10) Bologna
(22) Ludugorets vs (12) Ferencvaros
(21) Celtic vs (11) Stoccarda
(20) Panathinaikos vs (14) Viktoria Plzen
(19) Fenerbahce vs (13) Nottingham Forest
(17) Paok vs (16) Celta Vigo
(18) Lille vs (15) Stella Rossa