Sorteggio Europa League: Bologna contro il Brann. Dinamo Zagabria con il Genk

30/01/2026 alle 13:39.
Dopo i sorteggi di Champions, tocca all'Europa League. Sorteggio che non vedrà coinvolta la Roma, già qualificata agli ottavi di finale. La Roma, accoppiata con il Friburgo, potrebbe quindi affrontare una tra Gent, Bologna, Dinamo Zagabria o Brann.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI PLAYOFF

23) Dinamo Zagabria vs (9) Genk
(24) Brann vs (10) Bologna
(22) Ludugorets vs (12) Ferencvaros
(21) Celtic vs (11) Stoccarda

(20) Panathinaikos vs (14) Viktoria Plzen
(19) Fenerbahce vs (13) Nottingham Forest
(17) Paok vs (16) Celta Vigo
(18) Lille vs (15) Stella Rossa