Roma-Stoccarda: scontri all'interno di un pub tra tifosi, due feriti. I tedeschi: "Aggrediti da 50 persone con spranghe e caschi" (FOTO E VIDEO)

Questa sera la Roma affronterà lo Stoccarda ed è allerta massima in città per la presenza dei tifosi tedeschi. Intanto nella notte circa un migliaio dei sostenitori teutonici ha organizzato un corteo per le vie del centro. Alcuni tifosi dello Stoccarda si sono poi spostati in un pub dove sono stati raggiunti da un centinaio di ultras giallorossi, con le due tifoserie che sono entrate in contatto.









Una coppia di tifosi dello Stoccarda ha denunciato lo spiacevole episodio al quotidiano tedesco: "Eravamo davanti al bar e improvvisamente sono arrivati 40-50 individui incappucciati, alcuni dei quali indossavano caschi da motociclista. Hanno anche lanciato delle bottiglie". Un altro tifoso, invece, sarebbe stato colpito con una sbarra di ferro alle spalle. Il bilancio parla di due persone con ferite lievi, una con abrasioni e l'altra in ospedale a causa di dolori alla spalla. "La polizia non era interessata", rivela un buttafuori al portale.

Anche Markus Merz, vicedirettore dell'Heilbronn Voice, era presente nel pub e su X ha raccontato quanto accaduto: "Circa 50 persone a volto coperto, armate di bastoni e manganelli, compaiono all'improvviso e lanciano bottiglie nel bar dove i tifosi dello Stoccarda stavano pacificamente festeggiando. Queste persone sono scappate immediatamente. Finora si registrano due feriti. A quanto pare siamo stati attaccati con spranghe di ferro, mazze da baseball e da ragazzi con caschi da moto. Ho visto solo i primi individui a volto coperto, poi sono sparito all'interno del bar".

Ich korrigiere nach Erzählungen von anderen #VfB-Fans:



So far zwei Verletzte.



Wir wurden offenbar mit Eisenstangen, Baseballschlägern und von Jungs mit Motorradhelmen angegriffen.



Ich hatte nur die ersten Vermummten gesehen, bin danach ins Innere der Bar verschwunden. https://t.co/9S0KHKH20t — Markus Merz (@merzerrama) January 21, 2026



