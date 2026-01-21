Vigilia europea per la Roma, che domani ospita lo Stoccarda nella settima giornata della fase a girone unico: calcio d’inizio alle 21. In vista del match all’Olimpico, oggi Gian Piero Gasperini parlerà in conferenza stampa. A partire dalle 13:30, il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. Con lui ci sarà Niccolò Pisilli.
Roma-Stoccarda: Pisilli parlerà in conferenza stampa con Gasperini
21/01/2026 alle 10:15.
7^ giornata (22-01-2026 21:00)
Roma
Stoccarda