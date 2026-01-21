Roma-Stoccarda, i convocati di Gasperini: c'è El Aynaoui. Presente il giovane Morucci

La Roma ha pubblicato l'elenco dei giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la partita di domani contro lo Stoccarda. Torna Neil El Ayanoui dopo la Coppa d'Africa, presenti i giovani Lulli e Morucci, attaccante della Primavera, alla prima chiamata tra i grandi. Assenti El Shaarawy, Hermoso, Angelino, Dovbyk.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Morucci