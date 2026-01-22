ROMA-STOCCARDA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e oggi alle ore 21 la Roma affronterà lo Stoccarda allo Stadio Olimpico in occasione della delicatissima partita valida per la settima giornata della fase campionato di Europa League. I giallorossi si trovano al decimo posto in classifica con 12 punti, mentre la formazione tedesca è nona e ha gli stessi punti dei capitolini.

Gasperini è intenzionato a effettuare alcuni cambi, dato che domenica la Roma sarà attesa dal super big match contro il Milan. Davanti a Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Mancini-Ziolkowski-Ghiilardi, mentre sulle fasce spazio a Rensch e Wesley. A centrocampo il duo Pisilli-Koné, sulla trequarti Soulé e Pellegrini alle spalle di Ferguson.

DOVE VEDERE ROMA-STOCCARDA IN TV E IN STREAMING

Roma-Stoccarda sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

STOCCARDA: Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav.

LE QUOTE

ROMA-STOCCARDA 1 X 2 EUROBET 2.10 3.40 3.30 SISAL 2.10 3.50 3.50 PLANETWIN365 2.10 3.55 3.40 SNAI 2.10 3.50 3.40

LR24