ROMA-STOCCARDA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e oggi alle ore 21 la Roma affronterà lo Stoccarda allo Stadio Olimpico in occasione della delicatissima partita valida per la settima giornata della fase campionato di Europa League. I giallorossi si trovano al decimo posto in classifica con 12 punti, mentre la formazione tedesca è nona e ha gli stessi punti dei capitolini.
Gasperini è intenzionato a effettuare alcuni cambi, dato che domenica la Roma sarà attesa dal super big match contro il Milan. Davanti a Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Mancini-Ziolkowski-Ghiilardi, mentre sulle fasce spazio a Rensch e Wesley. A centrocampo il duo Pisilli-Koné, sulla trequarti Soulé e Pellegrini alle spalle di Ferguson.
DOVE VEDERE ROMA-STOCCARDA IN TV E IN STREAMING
Roma-Stoccarda sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.
LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
STOCCARDA: Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Leweling, Nartey, Fuhrich; Undav.
LE QUOTE
|ROMA-STOCCARDA
|1
|X
|2
|EUROBET
|2.10
|3.40
|3.30
|SISAL
|2.10
|3.50
|3.50
|PLANETWIN365
|2.10
|3.55
|3.40
|SNAI
|2.10
|3.50
|3.40
LR24