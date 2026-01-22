Roma-Stoccarda: contusione al flessore della coscia destra per Mancini

La Roma non sbaglia e batte 2-0 lo Stoccarda nell'importantissimo match valido per la settima giornata della fase campionato di Europa League. A decidere la partita è Niccolò Pisilli, il quale sblocca la gara al minuto 40 e la chiude al 93' siglando la doppietta personale. Grazie a questo successo i giallorossi sono saliti al sesto posto in classifica con 15 punti, rientrando tra le prime otto posizioni e avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi di finale. Nei minuti finali in casa Roma è scattato un piccolo allarme per le condizioni di Gianluca Mancini, rimasto a terra in seguito a un contrasto: il difensore centrale ha accusato una contusione al flessore della coscia destra, ma è riuscito a rimanere in campo e a terminare la sfida. Il calciatore sarà valutato attentamente in vista del big match di domenica contro il Milan.