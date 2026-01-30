Ranking UEFA: l'Italia si avvicina alla Spagna, ma resta quinta. Il Portogallo scavalca la Germania

L'Italia avanza, ma, neanche troppo nel ranking UEFA. Dopo gli ultimi risultati ottenuti in Europa League, Roma e Bologna hanno avvicinato la nostra Serie A al quarto posto della Spagna, senza però trovare il sorpasso. L'Italia resta quindi al quinto posto con 15.500 punti e ancora 6 squadre su 7 in corsa. Poco sopra, a 15.531, c'è la Spagna che però è rimasta con 5 squadre. Sul gradino più basso del podio, invece, c'è la Germania con 16.214 e ancora 6 squadre. I tedeschi si sono però fatti superare dal Portogallo, che va a 16.600 punti e può contare ancora su 4 club. Infine, prima e incontrastata, l'Inghilterra. La Premier League domina con un punteggio di 20.958 e ancora ben 9 squadre in corsa. I gironi sono appena terminati, ma, gli inglesi hanno già la certezza di avere 5 squadre in Champions nella prossima stagione.

Inghilterra 20.958 (9/9)

Portogallo 16.600 (4/5)

……………………………

Germania 16.214 (6/7)

Spagna 15.531 (6/8)

Italia 15.500 (6/7)

Francia 13.750 (5/7)

Polonia 13.625 (3/4)

Cipro 11.906 (2/4)

Grecia 12.100 (4/5)