Panathinaikos-Roma: sgambata pre-partita per i giallorossi (VIDEO)

DA ATENE MDR - Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Panathinaikos per l'ultima giornata della fase campionato di Europa League. Dopo la rifinitura di ieri, la squadra di Gasperini è scesa in campo anche questa mattina per una sgambata pre-partita presso il Grigoris Lamprakis Kallithea municipal stadium di Atene. I giallorossi sono stati accolti dall'entusiasmo dei tifosi presenti.
?♂️?? Sgambata pre-partita per la #AsRoma al Grigoris Lamprakis Kallithea municipal stadium #PanathinaikosRoma pic.twitter.com/5wSQdGfVKm
— laroma24.it (@LAROMA24) January 29, 2026