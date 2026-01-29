Clicky

Panathinaikos-Roma: sgambata pre-partita per i giallorossi (VIDEO)

29/01/2026 alle 11:03.
screenshot-2026-01-29-110101

DA ATENE MDR - Questa sera la Roma scenderà in campo contro il Panathinaikos per l'ultima giornata della fase campionato di Europa League. Dopo la rifinitura di ieri, la squadra di Gasperini è scesa in campo anche questa mattina per una sgambata pre-partita presso il Grigoris Lamprakis Kallithea municipal stadium di Atene. I giallorossi sono stati accolti dall'entusiasmo dei tifosi presenti.