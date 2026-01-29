Panathinaikos-Roma: Dybala non si scalda con i compagni in panchina

Di scena ad Atene. La Roma affronta il Panathinaikos alle 21.00 nell'ultima giornata della fase campionato di Europa League. Paulo Dybala è alle prese con un fastidio al ginocchio e domani si sottoporrà agli esami del caso per capire l'entità del problema, come confermato anche dal ds Massara . L'argentino è in panchina ma non ha effettuato il riscaldamento con il resto dei compagni a disposizione per subentrare.