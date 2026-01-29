Clicky

PANATHINAIKOS-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

29/01/2026 alle 15:02.
europa-league-roma-stoccarda-esultanza-squadra

Torna l'Europa League e oggi alle ore 21 la Roma affronterà il Panathinaikos allo Stadio Olimpico "Spyros Louis" in occasione dell'ottava e ultima giornata della fase campionato. I giallorossi si trovano al sesto posto in classifica con 15 punti, mentre la formazione greca è diciannovesima a quota 11.

Gasperini è intenzionato a effettuare diversi cambi, ma tra infortuni, squalifiche e l'impossibilità di registrare i nuovi acquisti in lista la scelta è molto ridotta. Davanti a Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Celik-Ziolkowski-Ghilardi, mentre sulle fasce spazio a Rensch Tsimikas. A centrocampo il duo Cristante-El Aynaoui, sulla trequarti Pisilli Pellegrini alle spalle di Soulé falso nove.

DOVE VEDERE PANATHINAIKOS-ROMA IN TV E IN STREAMING

Panathinaikos-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PANATHINAIKOS: Lafont; Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos; Siopis, Cerin; Taborda, Bakasetas, Zaroury; Pantovic. 

ROMA: Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé.

LE QUOTE

PANATHINAIKOS-ROMA 1 X 2
EUROBET 5.00 3.60 1.67
SISAL 5.25 3.60 1.70
PLANETWIN365 5.45 3.70 1.67
SNAI 5.25 3.70 1.65