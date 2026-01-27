PANATHINAIKOS-ROMA: arbitra Martinez Munuera. Nessun precedente con i giallorossi, 3 vittorie in 4 partite per i greci

Sarà lo spagnolo Juan Martínez Munuera l'arbitro di Panathinaikos-Roma, partita valida per l'ottava e ultima giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 all'Olympic Athletic Center di Atene "Spyros Louis". Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Carlos Álvarez Fernández e Miguel Martínez, mentre il IV Uomo sarà Miguel Ángel Ortiz Arias. Al VAR ci sarà Javier Iglesias Villanueva, mentre Alejandro Muñiz Ruiz sarà l'AVAR.

(uefa.com)

VAI ALLE DESIGNAZIONI UFFICIALI

Juan Martínez Munuera non ha mai arbitro la Roma, motivo per cui la sfida di giovedì sarà il primo incrocio in carriera con la formazione giallorossa. Il quarantatreenne spagnolo, invece, ha diretto quattro gare del Panathinaikos e il bilancio è positivo: 3 vittorie e una sconfitta. L'ultimo precedente risale al 21 agosto, quando la squadra greca vinse 2-1 contro il Samsunspor nell'andata dei preliminari di Europa League.

LR24