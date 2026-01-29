Clicky

Panathinaikos-Roma: anche Macheda presente allo stadio. Incontro con Gollini e Farelli a fine partita (FOTO)

29/01/2026 alle 23:55.
g_3zd8dxsaanw3w

Ad assistere alla gara tra Roma e Panathinaikos c'era anche Federico Macheda. L'ex attaccante dello United, oggi all'Asteras Aktor in Serie A greca, a fine partita si è intrattenuto con l'ex compagno al Novar, Farelli (attuale preparatore portieri giallorosso), e con Gollini, ex compagno di squadra ai tempi dei Red Devils.