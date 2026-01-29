Europa League: Bologna ai playoff. Lione e Aston Villa comandano il girone

Questa sera è terminata la fase a gironi dell'Europa League che ha donato i suoi verdetti. Il Bologna di Vincenzo Italiano ci ha sperato fino all'ultimo di rientrare nella top 8, ma, i risultati delle altre l'hanno però condannata a doversi giocare i playoff. Agevole, invece, il passaggio del turno del Lione di Paulo Fonseca che insieme all'Aston Villa ha dominato la classifica con 21 punti. Il club francese è arrivato primo grazie alla migliore differenza reti rispetto ai Villans.

I risultati finali

Aston Villa-Salisburgo 3-2

Basilea-Viktoria Plzen 0-1

Betis-Feyenoord 2-1

Celtic-Utrecht 4-2

Stella Rossa-Celta Vigo 1-1

Porto-Glasgow 3-1

Steaua-Fenerbahce 1-1

Go Ahead Eagles-Braga 0-0

Genk-Malmo 2-1

Lille-Friburgo 1-0

Ludogorets-Nizza 1-0

Lione-PAOK 4-2

Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3

Midtjylland-Dinamo Zagabria 2-0

Nottingham-Ferencvaros 4-0

Sturm Graz-Brann 1-1

Stoccarda-Young Boys 3-2