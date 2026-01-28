Champions League: Inter, Atalanta e Juventus ai playoff. Napoli eliminato

Questa sera è terminata l'ultima giornata del girone unico della Champions League, che ha visto protagonista tutte e 4 le squadre italiane. Il risultato finale, però, non ha sorriso a tutte quante: Inter, Atalanta e Juventus si sono conquistate l'accesso ai playoff, mentre il Napoli è stato eliminato a causa della differenza reti, nonostante il 2-2 contro il Chelsea. I nerazzurri hanno battuto per 0-2 il Borussia Dortmund, la Dea è caduta 1-0 in casa dell'Union Saint Gilloise e i bianconeri non sono andati oltre lo 0-0 in casa del Monaco.

I risultati finali

Napoli-Chelsea 2-3

Benfica-Real Madrid 4-2

Union Saint-Gilloise-Atalanta 1-0

PSV-Bayern 1-2

PSG-Newcastle 1-1

Pafos-Slavia Praga 4-1

Manchester City-Galatasaray 2-0

Liverpool-Qarabag 6-0

Barcellona-Copenaghen 4-1

Eintracht-Tottenham 0-2

Bruges-Marsiglia 3-0

Borussia Dortmund-Inter 0-2

Bayer Leverkusen-Villarreal 3-0

Atletico Madrid-Bodo Glimt 1-2

Athletic Bilbao-Sporting Lisbona 2-3

Monaco-Juventus 0-0

Arsenal-Kairat Almaty 3-2

Ajax-Olympiakos 1-2