Benfica, Mourinho: "Allenare la Juventus? Certo..."

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Benfica all'Allianz Stadium, José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche del rapporto con Luciano Spalletti: "Non conta, ma capisco che sia qui sia in Portogallo se ne parli. Qui si dovrebbe parlare solo di Juve-Benfica. Luciano dice che il Benfica è un pezzo della storia del calcio, lo ringrazio. Ma quando si gioca Juve-Benfica Mourinho e Spalletti non contano. Abbiamo un bel rapporto, le frecciatine fanno parte del lavoro. Io lo rispetto tanto, mi piace ed è quello che conta. Ha detto che quando ci sono io si alza il volume del calcio? Dei fischi forse... - ha detto l'ex tecnico giallorosso -. Dalle sue squadre, sempre con giocatori forti, ti aspetti qualità. E c'è sempre: calcio qualitativo, a volte verticale e veloce, è davvero molto molto bravo. Ho giocato spesso in questo stadio, è chiaro che essere qui con l'Inter qui è diverso ed è da lì che viene questo 'amore'. Ho giocato contro di loro all'Olimpico, ma questo stadio è moderno, con un ambiente caldissimo. Ma sappiamo cosa significare giocare in una grande squadra, i miei giocatori lo sanno".

"Se mi chiedete se voglio giocare bene o vincere? Io voglio vincere, anche se giocare bene aiuta ovviamente. Ma cosa vuol dire giocare bene? La gente si diverte a parlare, soprattutto chi non ha avuto il cu... in panchina, ma alla fine conta vincere - ha aggiunto -. Per me è una sorpresa quando allenatori senza storia o lavoro fatto hanno la possibilità di allenare squadre importanti: quando la Roma prende Gasperini, il Milan Allegri o la Juve Luciano per me non è una sorpresa. Se accetterei la Juve? Certo".