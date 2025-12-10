Celtic-Roma: riscaldamento e torello per la squadra nella rifinitura (FOTO e VIDEO)

Dopo la sconfitta in casa del Cagliari, domani sera la Roma è attesa dalla trasferta a Glasgow dal Celtic nella sesta giornata della fase campionato di Europa League. Dopo la conferenza stampa di Gasperini e di Hermoso, la squadra è scesa sul campo del Celtic Park per effettuare la seduta di rifinitura con i consueti primi 15 minuti aperti alla stampa.

19.55 - Wesley si ferma con qualche tifoso presente per firmare la maglia.

19.40 - Dopo l'iniziale riscaldamento la squadra al completo ha svolto un torello. A seguire Gasperini ha distribuito i fratini: in verde Hermoso, Celik, El Aynaoui, Cristante, Bailey, Rensch, Mancini, Dybala, El Shaarawy; in rosso Ghilardi, Ndicka, Tsimikas, Wesley, Pisilli, Koné, Angelino, Pellegrini e Ferguson.



