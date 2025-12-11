CELTIC-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e oggi alle ore 21 la Roma affronterà al Celtic Park il Celtic nel match valido per la sesta giornata della fase campionato della competizione europea. I giallorossi sono quindicesimi in classifica con 9 punti, mentre la formazione scozzese è ventunesima a quota 7.

Gasperini è intenzionato a effettuare alcuni cambi rispetto alla gara contro il Cagliari: in difesa confermato il trio Mancini-Ndicka-Hermoso a protezione della porta di Svilar, sulla destra Celik e a sinistra ritorna Wesley. A centrocampo l'inedita coppia formata da Cristante e Pisilli, sulla trequarti il duo Soulé-Pellegrini e in attacco Dybala parte titolare.

DOVE VEDERE CELTIC-ROMA IN TV E IN STREAMING

Celtic-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CELTIC: Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang.

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

LE QUOTE

CELTIC-ROMA 1 X 2 EUROBET 3.10 3.30 2.20 SISAL 3.20 3.25 2.25 PLANETWIN365 3.25 3.35 2.25 SNAI 3.20 3,40 2.20

