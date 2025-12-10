Celtic, Nancy: "Rispetto molto Gasperini, ho studiato il suo stile molti anni fa". Trusty: "Il mister è qui per vincere"

Wilfried Nancy, allenatore del Celtic, squadra che domani affronterà i giallorossi in Europa League, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara del Celtic Park. Ecco le sue parole:

"Rispetto molto Gasperini perché il suo modo di giocare, il suo stile, è qualcosa che ho studiato molti anni fa. Quindi sono davvero emozionato per questa sfida. Il mio compito da allenatore è trovare soluzioni e poi stabilire le priorità su cui lavorare. Non dobbiamo dimenticare che partiamo da una buona base. Il mio lavoro non è rivoluzionare tutto, ma aggiungere delle cose a questa base sia dal punto difensivo che offensivo. Sono piuttosto felice di quello che ho visto finora. L'allenamento che abbiamo fatto stamattina mi ha davvero soddisfatto. Il livello di lavoro è stato impeccabile. È il segnale che i miei giocatori sono in grado di proporre ciò che vogliamo”.

Le parole di Auston Trusty:

"Ogni giorno, in ogni allenamento, il tecnico sta cercando di trasmettere il suo messaggio. Il mister è qui perché vuole vincere. È subentrato in un periodo difficile, c’è subito una gara europea e poi la finale di Coppa di Lega. Avrà bisogno di tempo".