VIDEO - Mancini parla del suo ruolo: "Gioco dove mi mette il mister", Gasperini scherza: "È anche centravanti"

Non solo tattica e concentrazione, ma anche un momento di leggerezza nella conferenza stampa della Roma alla vigilia della sfida contro i Rangers. Protagonisti Gianluca Mancini e Gian Piero Gasperini.

A una domanda sulla sua adattabilità nel ruolo di "braccetto" della difesa a tre, il difensore ha risposto serenamente: "Il nuovo ruolo non è nuovo, ho giocato in tutti i ruoli. Dove mi mette il mister cerco di fare il meglio, va bene tutto".

Proprio in quel momento, il tecnico è intervenuto con il sorriso sulle labbra: "È anche centravanti…".





