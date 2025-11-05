Conferenza, GASPERINI: "Ci aspettiamo una partita difficile sul piano atletico" - MANCINI: "La prestazione col Milan ci dà consapevolezza" (FOTO e VIDEO)

Archiviata la sconfitta di San Siro contro il Milan, la Roma torna a concentrarsi sull'Europa League e si prepara per la trasferta di Glasgow. Domani sera i giallorossi affronteranno i Rangers in una sfida già importante per il cammino nel girone. Oggi, giornata di vigilia, il tecnico Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza stampa accompagnato da Gianluca Mancini direttamente dalla sala stampa dell'Ibrox Stadium di Glasgow alle ore 18:30. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.







LIVE

Gasperini

Che tipo di partita immagini?

"Le partite sono sempre molto difficili su questi cmapi. Le squadre sono molto dinamiche. I Rangers dopo il cambio di allenatore hanno fatto due ottime gare. Ci aspettiamo una partita impegnativa sotto l'aspetto atletico".

È ancora possibile entrare tra le prime otto nel girone?

"Le sconfitte in casa ci costringono ad avere molta attenzione. Dobbiamo vincere 3 delle prossime 5 partite, ma sono tutte molto difficili. In Europa ci sono squadre preparate. n Italia abbiamo difficoltà a giocare sui ritmi europei"

La preoccupa il fatto che la Roma produce tanto per segnare?

"Sono partite diverse, non si possono comparare. Quando sei in svantaggio è diverso da quando vinci. Abbiamo una percentuale realizzativa inferiore rispetto a quello che produciamo, dobbiamo lavorare su questo. Però riusciamo a creare diverse situazioni ed è positivo"

Quanti cambi ha intenzione di fare, anche in vista della partita di domenica?

"Io penso solo alla partita di domani. A domenica ci penseremo domenica. Perché dobbiamo riposare? Stanotte riposiamo. Il turnover è un altro discorso, si può valutare. Vediamo..."

Possiamo rivedere El Aynaoui più avanti?

"Potrebbe. A me piace anche 20 metri più indietro, ma per le sue caratteristiche può fare entrambi i ruoli"

Ha notato una flessione nel rendimento di Soulé? Può avere un timore nel giocare con Dybala?

"Secondo me no. Soulé ha fatto ottime prestazioni. Per gli attaccanti non è sempre facile avere continuità. Ha giocato sempre, a volte ha dato la sensazione di essere stanco ed è stato sostituito, ma ha giocato le partite successive perché è un valore per questa squadra. Dybala è un riferimento per questa squadra e aiuta a giocare bene chi ha vicino"



Mancini

Cosa vi siete detti dopo la partita con il Milan?

"È stata una partita intensa, l'unico rammarico è stato il risultato. Quello che abbiamo costruito in campo e quello che facevamo con convinzione e forza ci dà consapevolezza per lavorare per le prossime partite."

Come immaginate l'atmosfera di domani? Come ti trovi da braccetto?

"L'atmosfera conta fino a un certo punto, conta come la prepari. Devi stare concentrato. Il nuovo ruolo non è nuovo, ho giocato in tutti i ruoli, anche a sinistra. Dove mi mette il mister cerco di fare il meglio, va bene tutto"

Gasperini : "Anche il centravanti... (ride, ndr)"

Nell'azione da cui è nato il gol del Milan ti ha fatto i complimenti per l'inserimento o rimproverato?

"Non mi ha detto niente. Era un'azione d'attacco e a volte quando vediamo lo spazio ci inseriamo da dietro. Loro sono partiti velocemente, sono cose che capitano, è anche il gioco del mister."

Gasperini : "Perché non rimproverate Pavlovic? Non era nemmeno un'azione così pericolosa. Bisogna mettere in conto anche la bravura dell'avversario, guardate da dove parte lui che è difensore di sinistra. Non sempre si può spiegare tutto. Bisogna anche avere coraggio"

In questa posizione sembra che ti diverta di più.

"Io mi diverto a giocare a calcio. Dove mi mette il mister, ma anche qualsiasi mister. Non dipende dal ruolo. Cambiano i compito, ma cerco di fare il meglio"

Una prestazione come quella col Milan toglie o aggiunge di più?

"La consapevolezza nel calcio deve essere alta, c'era anche dalle partite precedenti. Ultimamente abbiamo fatto partite migliori. Vediamo anche gli avversari come ci guardano e ci affrontano. C'è da continuare così e fare sempre meglio"









