Roma-Midtjylland, Mancini provoca Brumado: il difensore stuzzica l'attaccante con un bacio (VIDEO)

Episodio curioso avvenuto nel corso di Roma-Midtjylland, partita valida per la quinta giornata della fase campionato di Europa League e terminata con il risultato di 2-1 in favore dei giallorossi. Durante una mischia nell'area dei padroni di casa Gianluca Mancini ha marcato l'attaccante avversario Junior Brumado e, per stuzzicarlo, lo ha provato a distrarre con una mano sotto il collo e un piccolo bacio. In occasione di Italia-Norvegia, andata in scena il 16 novembre, il difensore della Roma era stato accusato da Erling Haaland di avergli toccato ripetutamente il sedere .



