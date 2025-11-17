Italia-Norvegia, il retroscena di Haaland: "Mancini mi toccava il sedere, l'ho ringraziato per la motivazione"

L'Italia ieri sera è crollata 1-4 contro la Norvegia, dando così la sicurezza ai nordici di passare il girone di qualificazione al Mondiale al primo posto e condannando gli Azzurri, per la terza volta di fila, agli spareggi. A far sorridere è però un retroscena svelato da Erling Haaland a fine partita ad una tv norvegese e che riguarda il difensore della Roma Gianluca Mancini. Secondo quanto raccontato dal fuoriclasse norvegese del Manchester City, il giallorosso ha tentato di provocarlo e di farlo distrarre toccandogli il sedere. L'ex Borussia Dortmund ha confessato, in primis, di non aver capito il perché del gesto, mentre, poi lo ha ringraziato perché quello gli ha dato la spinta per segnare la doppietta che ha steso la Nazionale di Gennaro Gattuso: "Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era 1-1, ho pensato: Cosa sta facendo? Poi ho segnato due gol e abbiamo vinto la partita 4-1. Quindi lo ringrazio per la motivazione".

Haaland om duellen med Mancini? pic.twitter.com/8lGJHCKd98 — Endre Lübeck (@endrelub) November 16, 2025



