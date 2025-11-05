Rangers-Roma, i convocati di Gasperini: out Bailey, Dybala, Ferguson e Angelino. C'è Romano

Domani alle ore 21 la Roma affronterà i Rangers all'Ibrox Stadium in occasione del match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League e Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro gli scozzesi. Emergenza totale nel reparto offensivo, dato che Paulo Dybala, Evan Ferguson e Leon Bailey (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata nell'allenamento di ieri) saranno assenti a causa dei rispettivi infortuni. Out anche il lungodegente Angelino. Convocato, invece, il centrocampista della Primavera Alessandro Romano.

La lista dei convocati

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy

(asroma.com)