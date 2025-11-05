Si ferma ancora Bailey: problema muscolare per il giamaicano

Prosegue il momento no della Roma per quanto riguarda gli infortuni. Dopo lo stop di Paulo Dybala, infatti, si è fermato anche Leon Bailey. Come scrive Filippo Biafora, il giamaicano ha riportato un problema muscolare in allenamento. Oggi si capirà meglio l'entità dell'infortunio.
Altri problemi in attacco per Gasperini: ieri in allenamento si è fermato Leon #Bailey. Oggi si capirà meglio l'entità del problema muscolare#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/tsjh36V0bJ
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) November 5, 2025