Si ferma ancora Bailey: problema muscolare per il giamaicano

05/11/2025 alle 07:24.
bailey-2-trigoria

Prosegue il momento no della Roma per quanto riguarda gli infortuni. Dopo lo stop di Paulo Dybala, infatti, si è fermato anche Leon Bailey. Come scrive Filippo Biafora, il giamaicano ha riportato un problema muscolare in allenamento. Oggi si capirà meglio l'entità dell'infortunio.