RANGERS-ROMA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Torna l'Europa League e oggi alle ore 21 la Roma sfiderà i Rangers all'Ibrox Stadium nel match valido per la quarta giornata della fase campionato della competizione europea. I giallorossi, reduci da due sconfitte consecutive contro Lille e Viktoria Plzen, si trovano al ventitreesimo posto in classifica e devono assolutamente vincere dopo aver conquistato soltanto tre punti in tre giornate. Discorso simile per gli scozzesi, ultimi a quota zero.

Gasperini è intenzionato a effettuare diversi cambi rispetto alla trasferta a San Siro contro il Milan: davanti a Svilar ci sarà il trio composto da Celik, Mancini e uno tra Ndicka e Hermoso; Wesley torna a destra, mentre a sinistra spazio a Tsimikas. Il centrocampo sarà formato dalla coppia El Aynaoui-Cristante, mentre sulla trequarti Soulé e Pellegrini agiranno alle spalle di Dovbyk.

DOVE VEDERE RANGERS-ROMA IN TV E IN STREAMING

Rangers-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

RANGERS: Butland; Djiga, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danil, Aarsgaard; Chermiti.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

LE QUOTE

RANGERS-ROMA 1 X 2 EUROBET 4.90 3.80 1.65 SISAL 5.50 3.75 1.62 PLANETWIN365 5.15 4.00 1.65 SNAI 5.00 3.90 1.65

LR24