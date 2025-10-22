Roma-Viktoria Plzen, le info per i tifosi: cancelli aperti alle 19. Proseguono le iniziative speciali (COMUNICATO)

Torna l'Europa League all'Olimpico e la Roma chiama a raccolta i suoi tifosi per la sfida di giovedì alle 21 contro il Viktoria Plzen. Per l'occasione, il club ha diffuso un comunicato con tutte le informazioni utili per chi sarà allo stadio. I cancelli apriranno alle ore 19:00 e, come sempre, il consiglio è di arrivare con largo anticipo per evitare disagi. Confermata l'adozione esclusiva del biglietto digitale e attive tutte le iniziative speciali: dal servizio "Unstoppable" per il trasporto dei tifosi con disabilità motoria, alla "Quiet Room" in Tribuna Monte Mario, fino ai progetti solidali "Food for the Community" e "Al Mio Posto". Inoltre sono ancora disponibili biglietti per il match.

Gli orari

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 19:00. Come sempre, il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per godersi ogni momento di questa partita.

Per richieste di assistenza e vendita ci si potrà rivolgere al botteghino in viale delle Olimpiadi 61, a partire dalle ore 18:00.

Dalle ore 9:00 e fino al fischio di inizio sarà possibile rivolgersi al Contact Center AS Roma chiamando lo 06.89386000 o compilando il form.

Biglietto digitale: cosa dovete sapere

Da alcune settimane l’AS Roma ha introdotto il biglietto digitale come unica modalità di accesso allo stadio.

Ecco, quindi, cosa è possibile fare con il proprio biglietto/abbonamento:

Caricare il titolo sul proprio Wallet su smartphone Android o iOS

Caricare il titolo sull’app “Il Mio Posto”

Cambiare utilizzatore tramite apposito form sul sito dell’AS Roma

Solo per gli abbonamenti Plus/Classic extra rivendere il proprio posto sulla piattaforma ufficiale del club disponibile sull’app “Il Mio Posto”

Non è invece consentito:

Effettuare screenshot del biglietto/abbonamento per cederlo a terzi

Rivendere il biglietto/abbonamento su piattaforme alternative, nemmeno ad un prezzo inferiore a quello di acquisto

Ricordiamo che è sempre attivo il form per segnalare direttamente alla società gli abusi sul fenomeno del Secondary Ticketing, che riguarda biglietti e abbonamenti della Roma.

Qualsiasi anomalia o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.

Nuova partita, nuova playlist

In questa stagione la playlist musicale allo Stadio Olimpico sarà sempre diversa e ispirata ai più popolari successi di questo primo quarto di secolo, compiendo un viaggio a ritroso nel tempo partita dopo partita.

In attesa del fischio d’inizio di Roma-Viktoria Plzen ascolteremo i brani “best of 2020” oltre a tutti i nostri inni!

"Food for the Community"

Prosegue anche per questa partita "Food for the Community", l’iniziativa dell’AS Roma con la Caritas diocesana di Roma per raccogliere le eccedenze alimentari delle aree hospitality dello Stadio Olimpico da destinare alle comunità più fragili della Capitale.

"Unstoppable - Superiamo gli Ostacoli"

Anche per questa stagione è attivo “Unstoppable – Superiamo gli Ostacoli”, il servizio dedicato ad agevolare il trasferimento allo Stadio dei tifosi giallorossi con disabilità motoria che necessitino di carrozzina.

KINTO, Brand Globale di Mobilità del Gruppo Toyota e Mobility Service Provider dell’AS Roma, fornirà per tutte le gare casalinghe una flotta di veicoli Toyota adatti al trasporto di persone con disabilità motoria.

Grazie alla collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che sostiene l’iniziativa fin dal 2022, alcuni volontari si occuperanno del trasferimento dei tifosi allo stadio e del loro rientro alle abitazioni, assistendoli anche nel corso della partita.

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (ed esclusivamente entro le ore 14:00 il giorno prima della gara) da tutti i tifosi in possesso di un biglietto o di un abbonamento.

Aree di parcheggio per persone con disabilità

Tribuna Tevere (persone con disabilità non deambulanti): gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Tevere Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso lo Stadio dei Marmi. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Tribuna Monte Mario (persone con disabilità non deambulanti): gli spettatori muniti di regolare permesso e in possesso di abbonamento/biglietto Tribuna Monte Mario Disabili (tariffa Persona con disabilità non deambulante + accompagnatore) possono parcheggiare presso viale dei Gladiatori. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

Altre tipologie di disabilità: per gli spettatori con differenti disabilità è disponibile un parcheggio in viale Alberto Blanc. Inoltre, un quantitativo aggiuntivo di posti riservati sarà gestito presso lo Stadio dei Marmi e su Viale dei Gladiatori. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento.

La “Quiet Room” per tifosi con disturbi sensoriali

Anche in questa stagione l’AS Roma ha previsto uno spazio in Tribuna Monte Mario dedicato ai tifosi con disturbi sensoriali grazie al supporto di Sport e Salute.

Nella “Quiet Room” è possibile vivere l’emozione della partita lontano dalla folla, dai rumori forti, dalle luci intense e da altri stimoli che potrebbero risultare difficili da gestire, vivendo così un'esperienza unica e rilassante.

A Roma-Viktoria Plzen sarà gradita ospite del Club una delegazione di tifosi dell’Associazione del Lazio Sindrome X Fragile.

Attiva l'abbonamento, se non lo hai fatto

Se non lo hai già fatto, ricordati di aggiornare l’App "Il Mio Posto" e di attivare l’abbonamento Coppe 2025/26.

Si tratta di due operazioni obbligatorie per poter entrare allo Stadio Olimpico.

Puoi aggiornare l’App tramite Google Play Store e App Store.

“Al Mio Posto”

Anche per questo match gli abbonati di coppa che non saranno presenti a causa di un impedimento hanno potuto donare il proprio posto allo stadio a tifosi in condizioni di fragilità economica utilizzando l’apposito form.

È questo lo spirito che anima il programma solidale “Al Mio Posto” grazie al quale numerosi tifosi di tutte le età segnalati all’AS Roma dagli oratori, dai gruppi Caritas e dalle realtà sportive parrocchiali del quadrante sud della città potranno assistere gratuitamente a Roma-Viktoria Plzen.

La maglia match day

Dalle ore 18:00 di giovedì sarà attivo lo Store su viale delle Olimpiadi, mentre dal momento dell’apertura dei cancelli sarà a disposizione anche il Trailer Store nel piazzale d’accesso della Tribuna Monte Mario.

La maglia matchday dedicata a Roma-Viktoria Plzen sarà in vendita esclusivamente al Trailer Store.

In entrambe le aree sarà possibile acquistare materiale ufficiale giallorosso. Durante il prepartita e l’intervallo, Romolo e Romina lanceranno alcuni esemplari della maglia matchday in tribuna: provate a conquistarne una al volo!

