Novità sui disordini avvenuti nella notte della vigilia della partita tra Nizza e Roma, valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League e disputata il 24 settembre. Come rivelato dall'avvocato Lorenzo Contucci su Facebook, sette dei tredici tifosi giallorossi arrestati sono stati rilasciati su cauzione: "In occasione dell’udienza di riesame svoltasi ieri, 16 ottobre, dinanzi alla Corte d’Appello di Aix-en-Provence, l’avvocatessa Luisella Ramoino del Foro di Nizza – incaricata della difesa di undici tifosi – ha comunicato che è in corso il rilascio su cauzione di sette dei tredici tifosi della Roma arrestati prima della partita Nizza–Roma del 24 settembre. La Corte d’Appello ha quindi parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Nizza, che aveva disposto la carcerazione per tutti gli imputati in attesa dell’udienza di merito, fissata per il 26 novembre al Tribunale di Nizza, nella quale verrà discusso il processo a carico dei tredici tifosi".
Nizza-Roma: rilasciati su cauzione sette dei tredici tifosi giallorossi arrestati
17/10/2025 alle 11:05.