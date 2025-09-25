Nizza-Roma, dalla Francia: rilasciati 89 tifosi giallorossi, gli altri a processo

13 tifosi giallorossi a processo, accusati di aver partecipato a «un raggruppamento finalizzato alla preparazione di violenze volontarie contro persone o alla distruzione o al danneggiamento di beni e al trasporto di armi proibite». Rilasciati gli altri tifosi arrestati martedì sera, vigilia del match europeo fra Nizza e Roma. Lo riporta la stampa francese.

(leparisien.fr)

Secondo quanto scrivono in Francia 13 tifosi della Roma compariranno davanti al tribunale di Nizza e, come spiega la procura in un comunicato, gli identificati sono accusati di "partecipazione a un raggruppamento in vista della preparazione di violenze volontarie contro le persone o di distruzione o degrado di beni e porto d'armi vietato". Inoltre, alcuni sono perseguiti per "associazione finalizzata alla commissione di atti di violenza aggravata".

Gli altri fermati, ovvero 89 tifosi, devono presentarsi davanti ai delegati del procuratore che "notificheranno un divieto di apparire per un periodo di 6 mesi nel dipartimento delle Alpi Marittime".

(france3-regions.franceinfo.fr)

