FOTO - Disordini a Nizza, lo striscione a difesa dei romanisti coinvolti: "Un ideale non si arresta"

La bella vittoria della Roma per 1-2 all'Allianz Riviera contro il Nizza nel match valido per la prima giornata della fase campionato di Europa League è stata macchiata dai disordini che hanno visto come protagonisti i sostenitori giallorossi alla vigilia della partita. La polizia francese ne ha arrestati ben 102 nella serata del 23 settembre e alcuni romanisti hanno esposto uno striscione come gesto di solidarietà verso i tifosi coinvolti: "23/09/2025 - Un ideale non si arresta", il messaggio firmato 'ASR'. Dei 102 fermati ne sono stati rilasciati 89, mentre gli altri andranno a processo.