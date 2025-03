X, Nico Williams e l'appello ai tifosi dell'Athletic Club in vista del match contro la Roma: "Tutti uniti questo giovedì!" (VIDEO)

Manca sempre meno all'attesissima partita tra Athletic Club e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45 al San Mames. La tifoseria basca sta vivendo un momento particolare ed è in piena protesta contro la società, ma nelle ultime ore il gruppo Herri Harmaila ha chiesto una 'tregua' al club. Anche Nico Williams, stella della squadra, ha pubblicato su X un appello ai tifosi: "Tutti uniti questo giovedì!", il messaggio che accompagna il video.

Todos unidos este JUEVES!!?? pic.twitter.com/XidhTz2JK4 — Nicolas Williams (@willliamsssnico) March 10, 2025