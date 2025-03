Athletic Club, la richiesta del gruppo di tifosi 'Herri Harmaila' alla società: "Fate entrare il nostro materiale allo stadio e renderemo il San Mames un inferno" (COMUNICATO e FOTO)

Giovedì alle ore 18:45 andrà in scena al San Mames l'attesissima sfida tra Athletic Club e Roma, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dal 2-1 dell'andata in favore dei giallorossi, ma i baschi hanno il vantaggio di giocare in casa. La tifoseria spagnola sta vivendo però un momento complicato ed è in piena protesta contro la società, un argomento di cui ha parlato anche l'allenatore Ernesto Valverde. In queste ore il gruppo Herri Harmaila ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui chiede una 'tregua' alla società per ottenere il permesso di portare allo stadio di 2 megafoni, 2 tamburi e 3 bandieroni in vista di giovedì. Ecco la nota: "Lo scorso 18 febbraio, l’Athletic Club ha presentato un documento con quelli che, secondo il Consiglio di Amministrazione, dovevano essere i principi fondamentali e gli impegni della Herri Harmaila. La pubblicazione di tale documento, prima degli incontri con i diversi gruppi, ha fatto sì che il margine di negoziazione e miglioramento fosse minimo.

Riteniamo che si tratti di un documento unilaterale, che non ha tenuto conto dell’opinione dei soci, degli abbonati giovani e dei tifosi della Herri Harmaila né del resto del San Mamés. Un documento che è già stato pubblicamente respinto sia da collettivi, sia da gruppi ufficiali che fanno parte della Herri Harmaila.

Noi della ICHH siamo stati chiari fin dall’inizio: non avremmo firmato alcun documento che trasformasse la Herri Harmaila in una curva di tifosi controllata da qualsiasi ente. Una 'Grada Popular' può essere solo una curva libera e viva. Riteniamo che il documento sia contrario allo spirito della 'Grada Popular' approvato nell’Assemblea dei soci compromissari nel 2022 e che tenti di instaurare un modello di 'Grada Fans' simile a quello del Real Madrid.

Inoltre, dopo averlo analizzato con il nostro team legale, abbiamo constatato che il documento, per la maggior parte, non ha alcuna validità legale e che, pertanto, nulla di ciò che vi è riportato è vincolante per nessun membro della Herri Harmaila che non sia coinvolto nella sua gestione. Si tratta, dunque, di una mera manovra mediatica e di pressione. L'ICHH, nonostante eventuali errori commessi, ha dimostrato da tempo la propria volontà di costruire. Siamo i primi a non gradire questa situazione. Pertanto, pur rifiutando il documento presentato dal Club, abbiamo trasmesso all’Athletic Club un nuovo documento redatto da ICHH e concordato con altri gruppi che animano il tifo.

Infine, in attesa di una soluzione tanto desiderata al problema, vista l’importanza cruciale della partita di questo giovedì, offriamo un’alternativa affinché la Herri Harmaila e San Mamés ruggiscano come l’occasione merita. Poiché la grande maggioranza dei nostri animatori non può utilizzare elementi di tifo del Club a causa dell’articolo 10.10 del Regolamento di accesso a San Mamés, abbiamo richiesto all’Athletic Club il permesso di introdurre i nostri elementi di animazione (2 megafoni, 2 tamburi e 3 bandieroni) per rendere il tifo il più efficace possibile dal blocco 108. Se non ci saranno impedimenti, faremo di San Mamés un inferno, come nelle grandi occasioni".