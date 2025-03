VIDEO - Ranieri: "Se entriamo in campo con il pensiero del pareggio perdiamo"

Tappa in Spagna per la Roma. Dopo il 2-1 all'Olimpico nell'andata, i giallorossi domani saranno ospiti dell'Athletic Club nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. E in conferenza stampa Claudio Ranieri ha parlato del vantaggio con cui la Roma giocherà al San Mames: "Dobbiamo entrare in campo e fare il nostro gioco, sapendo che abbiamo davanti una squadra bella, tosta che cercherà di vincere. Se entriamo con il pensiero del pareggio la perdiamo. L'ho già detto ai ragazzi: facciamo la nostra partita come siamo abituati, attacchiamo e difendiamo in 11, conosciamo i nostri pregi e i difetti, dobbiamo cercare di nascondere il più possibile i nostri difetti".