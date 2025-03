VIDEO - Dybala: "Leader? Ranieri mi trasmette fiducia per esserlo". E il tecnico lo celebra: "Lo è in tutto e per tutto"

Al San Mames arriva la Roma. Dopo la vittoria per 2-1 all'Olimpico all'andata, domani alle 18.45 i giallorossi sono attesi dall'Athletic Club nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Alla vigilia Paulo Dybala è intervenuto in conferenza stampa con Claudio Ranieri. "Io leader? Sì, il mister con la sua esperienza mi ha trasmesso la fiducia di poter parlare anche con la mia esperienza soprattutto ai più giovani per aiutarli, soprattutto nei momenti di difficoltà. Cerco di dare sempre il massimo conoscendo le mie caratteristiche. Dentro lo spogliatoio non urlo o calcio, ma cerco di aiutare e dire qualche parola di fiducia nei momenti di difficoltà dei miei compagni".

E il tecnico interviene e celebra la Joya: "Non è solo un leader carismatico o tecnico, ma è diventato leader in tutto e per tutto. Il leader si sente partecipe del bene della squadra. Ho la fortuna di avere dei leader che si sentono partecipi alle sorti della squadra, tutto quello che fanno lo fanno per il bene della squadra. Paulo lo ha capito benissimo e lo sta portando avanti, così come altri compagni".