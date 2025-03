VIDEO - Dybala: "Il segreto della condizione fisica? Sto bene, non lo dico..."

C'è un segreto dietro alla condizione fisica di Paulo Dybala dopo i problemi degli ultimi anni? Risponde la Joya in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Athletic Club al San Mames. "Se lo dico non lo sarebbe più un segreto ma rimarrà tale - dice l'argentino -. Stiamo lavorando bene, sto cercando sempre di trovare la cura e lo faccio da tempo, in alcune cose mi è andato meglio e in altre no. Adesso fortunatamente ho trovato dei lavori con i quali mi sento comodo e mi fanno sentire bene fisicamente, stiamo facendo alcune cose ma non le dico".