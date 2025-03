Trigoria, rifinitura pre Athletic: squadra in campo. C'è Dybala, out Celik (VIDEO)

Domani alle 18:45 la Roma conoscerà il suo destino europeo nella sfida di ritorno contro l'Athletic Club. Come di consueto, la squadra scenderà in campo per la rifinitura a Trigoria alle 12:45, con i primi 15 minuti dell'allenamento aperti alla stampa.

LIVE

13:05 - Prosegue l'attivazione muscolare con delle stazioni incentrate sulla rapidità. Gruppo diviso in due: i giocatori, dopo un breve percorso in velocità, si ritrovano l'uno di fronte all'altro con il preparatore che indica loro il "colore" verso cui scattare.

13:03 - La seduta inizia con la classica attivazione muscolare.

13:00 - I giocatori si dispongono in cerchio per svolgere palleggi al volo.

?️#Mancini sbaglia durante i palleggi al volo e viene preso in giro dai compagni ? #AthleticRoma pic.twitter.com/a7dEeOOEzZ — laroma24.it (@LAROMA24) March 12, 2025

12:50 - I giocatori iniziano a scendere in campo per la rifinitura. Regolarmente in gruppo Dybala, Celik l'unico assente

12:45 - Portieri in campo