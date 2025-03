Conferenza stampa, Valverde: "Sancet non sarà escluso ma difficilmente giocherà, vediamo nel pomeriggio". De Marcos: "La qualificazione dipende solo da noi"

Il tecnico dell'Athletic Club, Ernesto Valverde, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Con lui Óscar De Marcos. Le loro parole:

L'intervento di Valverde:

Che partita sarà?

"Dobbiamo vincere la partita. Qualsiasi altro risultato non ci basta. Ovviamente terremo conto del livello dei loro giocatori ma abbiamo in mente solo di ottenere la vittoria"

Sancet è escluso per la partita contro la Roma?

"Non ancora, ma sarà difficile per lui essere in campo, anche se vedremo questo pomeriggio"

L'intervento di De Marco:

Sulla partita.

«Bisogna pensare in positivo. Dobbiamo vincere in casa e, anche se ci sono assenze, ci sono giocatori affidabili a disposizione. Se passiamo, avremo presto un’altra finale. In Europa e in Coppa, quando superi un turno, giochi solo finali. La qualificazione dipende solo da noi, dobbiamo vincere».

Potrebbe essere la tua ultima partita in Europa.

«È da anni che vivo questa situazione, perché fino alla fine non so mai se continuerò. Domani la vivrò come se fosse l’ultima e spero che non lo sia».

Su come si vive la gara a Bilbao.

«A Bilbao si percepisce entusiasmo per questa competizione e questo è importante»

Sulla Roma.

«La Roma è una squadra molto forte. Le squadre di alto livello hanno ritmi diversi e si adattano a più schemi tattici. È una grande squadra. Ma dobbiamo concentrarci su noi stessi»

