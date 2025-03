Anche questa mattina l'Athletic Club di Valverde si è allenato in vista della gara contro la Roma di giovedì. Vivian, infortunato all'andata, continua il suo percorso di recupero e non sarà a disposizione per il match di ritorno. Sancet, assente all'andata, continua ad allenarsi a parte e la sua presenza rimane in dubbio.

VAI AL VIDEO