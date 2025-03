Athletic Club-Roma: le info per la trasferta. Meeting point a Iparraguirre Kalea

Giovedì i tifosi della Roma seguiranno i giallorossi a caccia di un'altra notte da ricordare in Europa. Sul proprio sito, il club romanista ha comunicato le varie informazioni per la trasferta di Bilbao:

L'AS Roma informa che i biglietti acquistati per la partita sono stati inviati nella serata di lunedì da parte del sistema ticketing dell'Athletic Club. Per facilitare la ricerca della mail in tutte le cartelle della propria casella di posta elettronica, si ricorda che il mittente è entradas.ath@no-reply.laliga.es. La stampa non è obbligatoria. Il biglietto potrà essere scannerizzato ai tornelli direttamente dallo smartphone. Su indicazione dell’Athletic Club, si avvisa che alcuni biglietti riportano un importo di vendita errato, ma sono comunque da ritenersi validi ai fini dell’accesso allo stadio. Chi non avesse ricevuto la mail o non riuscisse a scaricare il pdf, potrà richiedere assistenza chiamando lo 06/89386000 o scrivere una mail all’indirizzo trasferta@asroma.it, a partire dalle ore 15 di martedì.

Per raggiungere lo stadio di San Mamés, i nostri tifosi dovranno recarsi alle ore 15:45 al Meeting Point (MP) situato a Iparraguirre Kalea.

Le aree raccomandate intorno al Meeting Point ed al Guggenheim Museum sono quelle di Henao, Ajuriaguerra ed Heros Kalea. In quest’area saranno a disposizione dei tifosi giallorossi bar, pub e ristoranti. A partire dalle ore 16:00 sarà consentito intraprendere il percorso pedonale protetto per lo Stadio (accesso da Felipe Serrate Kalea).

Sarà garantito l’accesso all’impianto ai soli tifosi che arriveranno dal Meeting Point.

(asroma.com)

LEGGI TUTTE LE INFORMAZIONI