Roma-Porto: la moviola. Check del VAR per un possibile tocco di mano nell'azione del gol dei Dragoes, tutto regolare e rete convalidata

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Porto, gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League. L’arbitro della partita è il francese Francois Letexier, il quale è affiancato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni. Il IV uomo è Vernice, mentre al VAR c’è Delajod. L’AVAR, invece, è Millot.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

27' - Porto in vantaggio: Svilar serve Paredes, il centrocampista scivola e la palla arriva dopo un paio di rimpalli a Omorodion, il quale si inventa un super gol in rovesciata e sigla lo 0-1. C'è un check del VAR per un possibile tocco di mano di un giocatore della squadra dei portoghesi, ma non viene rilevata alcuna infrazione e la gara riparte dopo alcuni secondi di attesa.