Roma-Porto, la dolce richiesta di un piccolo tifoso a Dovbyk: "Quando entri in campo fai tanti gol!" (VIDEO)

Giovedì è andata in scena la partita tra Roma e Porto, valida per il ritorno dei playoff di Europa League e terminata con il punteggio di 3-2 per i giallorossi. Al match non ha preso Artem Dovbyk, il quale aveva accusato un problema all'adduttore proprio nell'allenamento di rifinitura e non è ancora al meglio. L'attaccante ucraino ha comunque seguito la gara dalla tribuna, dove ha ricevuto una dolce richiesta da parte di un piccolo tifoso giallorosso: "Quando entri in campo fai tanti gol!", le parole del bambino dopo aver scambiato un 'cinque' con il centravanti.

❤️ La dolce richiesta di un piccolo tifoso ad Artem #Dovbyk durante #RomaPorto ? ? “Quando entri in campo fai tanti gol!” ⚽️ ? Account Instagram Ghiuzzo#ASRoma #EuropaLeague pic.twitter.com/hlSLIJIvBp — laroma24.it (@LAROMA24) February 22, 2025