Roma-Porto, ammonito Paredes: era diffidato, salterà l'andata degli ottavi

Tegola per Claudio Ranieri. Al minuto 51 di Roma-Porto, partita valida per il ritorno dei playoff di Europa League, Leandro Paredes ha rimediato un cartellino giallo per aver provocato Stephen Eustaquio: il calciatore dei portoghesi ha reagito con un pugno ed è stato espulso, mentre il centrocampista argentino ha ricevuto un'ammonizione. Il giallorosso era diffidato, motivo per cui salterà l'andata degli ottavi di finale contro Athletic Bilbao o Lazio in programma il 6 marzo.