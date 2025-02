Roma-Porto, 42esimo gol in giallorosso per Dybala: la Joya ha segnato almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del club

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Porto, gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 2-1 in favore dei giallorossi grazie a uno stratosferico Dybala. Paulo ha siglato la prima rete con un tocco di esterno morbidissimo dopo un triangolo con Shomurodov, mentre il secondo con una conclusione secca di mancino sul primo palo. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, dal suo arrivo alla Roma nell'estate del 2022 la Joya ha segnato 42 gol in giallorosso in tutte le competizioni, ovvero almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore del club in quel periodo.

