Roma-Athletic Club agli ottavi di Europa League: giallorossi imbattuti contro squadre spagnole da cinque partite

Sarà l'Athletic Club l'avversario della Roma agli ottavi di Europa League. I giallorossi hanno evitato il pericolo derby contro la Lazio e affronteranno nuovamente la formazione basca dopo averla già incontrata nella first phase (1-1 all'Olimpico). Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, i capitolini sono imbattuti da cinque partite (1 vittoria e 4 pareggio) contro le squadre spagnole nelle competizioni europee. L'ultimo ko risale all’ottobre 2022, quando la Roma perse 1-2 contro il Betis nel match valido per la fase a gironi di Europa League.

