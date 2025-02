Lazio, Fabiani: "Il derby ha sempre un fascino particolare, soprattutto in Europa. Contro il Viktoria Plzen sarà tosta"

SKY SPORT - Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva in seguito all'esito dei sorteggi degli ottavi di finale di Europa League. Evitato il Derby della Capitale, i biancocelesti affronteranno il Viktoria Plzen. Ecco le sue parole.

Avrebbe voluto giocarsi il derby?

"Il derby ha sempre un fascino particolare, soprattutto in Europa. Arrivati a questo punto non dico che una squadra vale l'altra, ma sono tutte importanti. Dobbiamo confermare quanto di buono fatto nella prima parte. Non è che dato che ora abbiamo evitato la Roma ce la portiamo da casa, sarà una partita tosta contro il Viktoria Plzen. Si tratta di una squadra quadrata e tosta".